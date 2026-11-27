El entrenador fue consultado en Ecuador sobre la posibilidad de llegar a La Roja.

La selección chilena sigue a la espera de un entrenador. Gustavo Álvarez asoma como uno de los candidatos y él fue consultado en Ecuador por esta posibilidad.

Álvarez estuvo tres años en el fútbol chileno y dejó una muy buena imagen. Ganó la Liga de Primera con Huachipato, más una Copa Chile y la Supercopa con Universidad de Chile. En ambos equipos destacó por tener una interesante propuesta de juego.

¿Álvarez a Chile?

Hace unos días fue Christopher Brandt, periodista de ESPN, quien aseguró que Gustavo Álvarez estaría en el listado de opciones de Felipe Correa, gerente de selecciones, para hacerse cargo de La Roja. Esto rápidamente generó debate entre quienes apoyan o están en contra de su nombre.

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Como las noticias vuelan, esta situación rápidamente llegó a Ecuador, donde Álvarez dirige actualmente a Liga de Quito. En la previa del encuentro entre su club y Macará, el técnico fue consultado por la opción y la descartó de plano por el momento.

“No tengo mucho que agregar. Yo le digo una cosa: estoy 24 horas trabajando muchísimo en Liga, en presente y en el 2027. Después, lo que se diga o no se diga no es tema mío“, explicó el argentino de 54 años.

“Yo ratifico cada palabra de las que dije cuando se me consultó por primera vez. Búsquenlas y hoy ratifico cada palabra“, cerró Gustavo Álvarez respecto al tema. Por ahora, el ex DT de Universidad de Chile solo se enfoca en su presente con la Liga.

Gustavo Álvarez llegó en este 2026 a Liga de Quito. Imagen: Getty

En el pasado Álvarez también descartó su salida de la U y así terminó siendo, por lo que si bien deja de lado a La Roja, por ahora parece una de las opciones más concretas ante las dificultades que sería sacar a Manuel Pellegrini de Real Betis. Solo tiempo responderá.