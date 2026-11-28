El chileno fue figura en esta serie que dejó al club del argentino fuera de la carrera por el título.

La MLS vivió un verdadero golpe, ya que el Columbus Crew de Gonzalo Tapia dejó eliminado a Inter Miami de Lionel Messi. Incluso, hasta se burlaron de estos últimos.

El club del formador en Universidad Católica derrotó a las Garzas por 1-0 con un agónico gol de Santiago Rodríguez. De esta manera, el equipo de Messi quedó fuera en los playoffs del fútbol de Estados Unidos, sin la opción de obtener el título.

La burla al Inter de Messi

Esta ronda de la MLS se juega al mejor de tres partidos, por lo que avanza el primero que llega a dos triunfos, sin importar la diferencia de gol. Cosas que solo pasan en Estados Unidos.

Pues bien, Columbus ya había ganado el primer juego por 3-0 con doblete de Gonzalo Tapia, en el duelo donde Lionel Messi le lanzó un pelotazo a la cara. Pese a esto, en el segundo encuentro el empate no les servía, ya que se procedía a ir a penales con la igualdad. Insistimos, cosas del fútbol de Estados Unidos, pero el agónico tanto de Rodríguez les dio la clasificación.

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Con la victoria, la alegría era total en el equipo de Tapia. No solo siguen en carrera por la ilusión de dar la vuelta olímpica, sino que también dejan en el camino a uno de los favoritos, quienes eran el actual campeón y poseen a uno de los mejores jugadores de la historia.

Por todo lo anterior, es que desde las redes sociales de Columbus Crew subieron una publicación burlándose de Inter Miami. En ella mostraban una imagen de una escoba barriendo plumas rosas, en alusión al apodo de garzas y el color del club de Messi, junto a la frase “cleaning up the mess (limpiar el desorden)”.

Columbus Crew avanzó a la semifinal de la Conferencia Este de la MLS. Su rival saldrá entre New England Revolution y Philadelphia Union. Gonzalo Tapia sueña con obtener su primer título en la tierra del Tío Sam.