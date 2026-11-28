El Cacique avanza para poder adquirir de manera definitiva el pase de su máximo goleador en esta temporada 2026.

Colo Colo ya da pasos pensando en el 2027 luego de renovar a Fernando Ortiz como entrenador. La idea del Cacique es mantener la base que pudo ser exitosa en este año que nos deja y para eso es clave lograr quedarse con sus principales figuras.

Una de ellas es Maximiliano Romero, quien para sorpresa de muchos terminará siendo el máximo goleador del año calendario, superando incluso la gran versión que vimos de Javier Correa en el ataque.

Sin embargo, para lograrlo los albos deberán gastar, y mucho, ya que el préstamo del Tigre está por termina y solo adquirir su pase podrá sellar su continuidad para la próxima temporada.

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Colo Colo avanza por Maximiliano Romero

De acuerdo a información entregada por Thiago Álvarez, ya existe un acuerdo de palabra para que Maximiliano Romero sea adquirido de manera definitiva por el Cacique. La operación sería a cambio de 1,2 millones de dólares para Argentinos Juniors, club dueño de su pase, por un contrato hasta diciembre del 2028.

Maximiliano Romero cerrará este 2026 como el máximo goleador de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Aunque ojo, en todo este entuerto no hay nada relacionado con Brayan Cortés, quien está a préstamo en el Bicho Colorado desde el Cacique y que justamente finaliza esa cesión ahora en diciembre. Contrario a lo que muchos creen, esa negociación iría por un carril distinto.

Maximiliano Romero en este 2026 ha jugado un total de 39 partidos, siendo 25 por la Liga de Primera, diez en Copa Chile y cuatro en Copa de la Liga. Suma 20 goles y tres asistencias en 2515 minutos de acción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos enfrentarán a Deportes La Serena hoy sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis