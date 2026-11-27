El entrenador argentino dejó en claro que su meta es poder realizar un buen papel en la Copa Libertadores.

En Colo Colo ya hay claridad total de que Fernando Ortiz será el DT para el 2027. Tras una larga espera el Tano firmó su renovación el pasado fin de semana, esto luego de varios rumores que apuntaban a su partida.

Ahora queda trabajar pensando en la próxima temporada, donde el propio argentino ya se trazó un objetivo bastante claro con los albos: hacer un buen papel en la Copa Libertadores.

Tras ausentarse en este 2026 que nos deja el Cacique regresará a la máxima competencia de clubes del continente, donde espera repetir lo que se hizo hace un par de años, cuando llegó a cuartos de final con Jorge Almirón como DT.

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Ortiz se pone metas altas en su nueva etapa en Colo Colo

En conferencia de prensa el Tano abordó esto, afirmando que “mi proyecto, nuestro proyecto siempre está atado y sujeto a resultados, no solamente el de Fernando Ortiz, sino de todos los técnicos a nivel mundial”.

Fernando Ortiz apunta a un éxito internacional tras ser campeón con Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Uno de los puntos a remarcar, se lo dije a Aníbal, es de hacer una buena competencia internacional. Eso requiere el esfuerzo de todos, no solamente de nuestro presidente, sino nuestro, de los jugadores y de nuestra gente en entender ciertas circunstancias y situaciones donde tenemos que estar apoyando para poder lograr algo tan importante para la institución”.

“Tenemos que ir todos de la mano para un objetivo en común que es una copa internacional. Seguiré evaluando, no es algo que lo he determinado. Prefiero estar enfocado en lo que corresponde ahora en el objetivo Copa Chile. Me sentaré seguramente de nuevo para poder seguir enfocándonos en la preparación del plantel del 2027”, concluyó.

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En síntesis