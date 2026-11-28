El bicampeón de América sostuvo su primera reunión con los albos pensando en la extensión de su vínculo.

Arturo Vidal y Colo Colo por fin dieron el primer paso pensando en la renovación contractual del King. Tras una larga espera ambas partes se reunieron en la previa del partido ante La Serena y pusieron sobre la mesa las condiciones para llegar a un acuerdo.

Y todo apunta a que este primer encuentro se dio en buenos términos. Fueron Arturo Vidal, Aníbal Mosa y Jaime Pizarro quienes evaluaron todas las aristas pensando en un nuevo contrato del jugador.

Por suerte hay un punto en común que se logró acordar. A falta de todavía ver las cifras del contrato, es en la duración del vínculo donde las tres partes llegaron a un punto que dejó conforme a todos.

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Colo Colo y Vidal quieren un contrato por un año

De acuerdo a información entregada por el periodista Rodrigo López de DSports, en la reunión llevada a cabo en el hotel de concentración de los albos las tres involucrados llegaron a un acuerdo de que este nuevo contrato dure un año más.

“Se empezó a conversar con Arturo Vidal. Hoy fue ese primer encuentro. La palabra clave que me dieron fue, porque aún no se habla de números, pero las tres posturas del cuerpo técnico, del jugador y de la gerencia deportiva, es que sea por el 2027”, detalló el periodista.

Arturo Vidal tuvo su primer acercamiento con la dirigencia de Colo Colo para renovar su contrato. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el López agregó “todos quieren que siga para el próximo año. Después se verán los ceros del contrato, pero hoy están alienados en seguir por un año más. Vamos a ver después como se llegará a ese acuerdo”.

En este 2026 el Rey Arturo ha disputado un total de 39 partidos con el Cacique, siendo 25 por la Liga de Primera, nueve en Copa Chile y cinco en la Copa de la Liga. Ha convertido seis goles y entregado cuatro asistencias en 3052 minutos de acción.

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En síntesis