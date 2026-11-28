Las diferentes categorías del fútbol chileno se están armando de cara a la próxima temporada 2027. La última de ellas, la Tercera B perteneciente a la ANFA, de a poco está recibiendo las postulaciones de varios clubes que sueñan con llegar al profesionalismo.

Uno de ellos es San Antonio Unido, elenco que en este 2026 que nos deja se quedó sin poder jugar producto de un complejo proceso de reorganización interna a nivel dirigencial tras un castigo de 52 puntos en la temporada 2025 de la Segunda División Profesional.

Tras un año de cese en sus actividades Los del Timón lograron juntas los recursos necesarios para postular a la Tercera B, la quinta categoría de nuestro balompié. Y ojo, que lo hacen justo en un año en que por fin el Estadio Municipal Doctor Olegario Henríquez Escalante está a detalles de ser reinaugurado.

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San Antonio Unido postula a la Tercera División B

Por medio de sus redes sociales el SAU publicó que “hoy es un día histórico para nuestra institución y para todo el puerto. Con el corazón lleno de orgullo y gratitud, queremos anunciar a toda la familia lila que hemos cumplido con la meta. Gracias a su compromiso inquebrantable, hoy contamos con el respaldo necesario para inscribir y postular oficialmente a San Antonio Unido para competir en la Tercera División B de cara a la temporada 2027”.

“Este logro no pertenece a una directiva, sino a toda una comunidad que se negó a dejar caer la historia de nuestro club: a nuestra hinchada en San Antonio, en todo Chile y en el extranjero: Gracias por no soltar nunca la mano del equipo del timón y la gaviota. Cada cuota pagada, cada difusión y cada muestra de cariño desde el puerto o a miles de kilómetros de distancia demostraron que el amor por estos colores no conoce fronteras”, agregaron.

Los Lilas tienen todo listo para poder jugar en la temporada 2027 de la Tercera B. | Foto: San Antonio Unido.

En ese sentido, los Lilas aseguraron que “a los trabajadores y sindicatos de distintas empresas, ex jugadores en especial a Claudio Silva por su aporte especial, a las familias de los que ya partieron Gracias por creer en este proyecto de reconstrucción desde cero, por abrirnos sus puertas y sumarse como socios activos. Su esfuerzo y confianza son el motor que hoy nos permite volver a ponernos de pie”.

“El renacimiento del SAU lo construimos entre todos, socio a socio y paso a paso. Ahora llevamos este respaldo y la ilusión de toda una ciudad ante la ANFA para concretar nuestro regreso a las canchas”, concluyeron en el puerto.

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En síntesis