El relator valoró al Toro por su capacidad de hacer goles a pesar de que el contexto de Universidad Católica no le ha ayudado en el último tiempo.

Fernando Zampedri está a detalles de cerrar un brillante año en lo personal. Pese a lo irregular que ha sido Universidad Católica en este 2026, el Toro se las ha arreglado para tener un temporada goleadora, siendo otra vez el máximo artillero de la Liga de Primera.

Y es que lo del argentino nacionalizado chileno ya da para la historia en nuestro balompie. Con 29 goles en 27 partidos será nuevamente el goleador de la Primera División, algo que se repetirá por séptima vez al hilo, todo un hito.

Uno valoró este rendimiento del atacante de 38 años fue Claudio Palma, quien en charla con RedGol no dudó en elegirlo como el mejor 9 del fútbol chileno en la actualidad. Para el relator, lo del Toro suma mucha más valor si consideramos que el contexto de su equipo no lo ha acompañado.

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Claudio Palma apunta a Fernando Zampedri como el mejor 9 de Chile

El relator aseguró a nuestro sitio que “Zampedri es el mejor nueve estadísticamente, porque es el goleador del torneo y porque, además, a mí me parece que lo de Zampedri sobresale por todos los récords que viene batiendo y porque increíblemente no tiene un gran asistidor en la Católica”.

“Es un jugador que se las tiene que rebuscar. ¿Ha tenido cuántos técnicos? Y no veo… por ejemplo, el Beto Acosta era un crack, un verdadero crack que te jugaba de espalda, pero claro, tenía a Gorosito, que le tiraba un pase de diez metros, la aguantaba y hacía el gol”, agregó.

Fernando Zampedri lleva 29 goles en 27 partidos en esta Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Palma sostuvo que “Zampedri es un tipo que se las tiene que ingeniar, porque para mí, más allá de los técnicos que han pasado por Católica, Católica con los últimos técnicos no desarrolla un juego para explotar a Zampedri. Juega solo arriba muchas veces, sin extremos, se tiene que recoger y aun así es el goleador”.

“Claramente para mí saca diferencias desde lo estadístico, pero por sobre todas las cosas desde lo futbolístico, porque Católica en los últimos años adolece de tener un asistidor para él o extremos que levanten buenos pases, buenos centros, y donde él no se mueva mucho del área”, añadió.

Para cerrar, el actual cantagoles de Mega afirmó que “es un referente de área, pero es un jugador muy sacrificado. Entonces, es un gran mérito que sea goleador en los últimos años. Salvo algunas campañas más o menos buenas, en términos generales la Católica no ha destacado. Se trajo a Palavecino, que uno decía ‘este va a ser el socio de Zampedri’, y por distintos factores se quedó”.

Fernando Zampedri en esta temporada ha jugado 47 partidos en Universidad Católica, siendo 27 por la Liga de Primera, siete por la Copa Chile, siete por la Copa Libertadores, cuatro en Copa de la Liga y dos en Supercopa. Suma 39 goles y seis asistencias en 3828 minutos.

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En síntesis