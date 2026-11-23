Las 5 ligas del balompié nacional tienen a sus monarcas de la temporada 2026, a pesar que todos los torneos aún no se acaban.

Todavía no llega diciembre y el fútbol chileno tiene a todos sus campeones de las cinco diferentes categorías en la temporada 2026, donde hubo algunas sorpresas y otros confirmaron su poderío.

El principal certamen del balompié nacional es la Liga de Primera, la que vio a Colo Colo como campeón hace ya dos semanas. Los albos conquistaron el torneo casi de principio a fin y llegaron a su estrella 35 en su rica historia.

La Liga de Ascenso, o más conocida como Primera B, tuvo a su flamante monarca el pasado sábado, cuando Cobreloa le ganó en la súper final a San Luis de Quillota gracias a los lanzamientos penales. Los loínos jugarán en Primera en 2027.

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Los campeones del ascenso profundo del fútbol chileno

Un torneo poco querido por la ANFP es la Segunda División, que a pesar de ser profesional no tiene derecho ni a voz ni a voto en el Consejo de Presidentes. Tampoco cuenta con apoyo televisivo de TNT Sports.

El campeón de la tercera categoría chilena se definió este domingo, y el histórico Trasandino de Los Andes dio la vuelta olímpica y de paso vuelve a la Primera B tras 35 años de ausencia.

Cobreloa es el campeón de la Primera B 2026. Foto: Andres Pina/Photosport

La Tercera División A de Chile, que viene siendo una especie de cuarta división, tiene a su mejor equipo hace varias semanas. Quintero Unido fue el mejor y con ello regresa al profesionalismo luego de largos 40 años.

Para finalizar, la última categoría del fútbol chileno, Tercera División B, tuvo a un campeón inédito. Provincial Talagante primero ganó el Grupo Norte y en la final nacional se impuso a Buenos Aires de Parral, para así sellar el primer título de su corta historia y volver a Tercera División A para 2027.

También hay que destacar que Coquimbo Unido ganó la primera Copa de la Liga de la historia; y todavía falta por resolver al monarca de la Copa Chile 2026.