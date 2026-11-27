Mucho se ha especulado sobre cómo es la situación entre el DT y el Príncipe, justo cuando este último todavía no extiende su vínculo.

Mucho se ha dicho sobre la renovación de Charles Aránguizy su comunicación con Fernando Gago en Universidad de Chile. Quién mejor que el entrenador para aclararlo.

El Príncipe ha tenido una temporada compleja, en la cual ha sufrido algunas lesiones que le han quitado continuidad. A pesar de aquello, cuando juega marca diferencias y por eso todos en el CDA desean que extienda su vínculo. Sin embargo, todavía no hay novedades.

Gago quiere a Aránguiz para el 2027

Algunas declaraciones cruzadas entre Fernando Gago y Charles Aránguiz, sobre las opciones de Universidad de Chile al título cuando aún estaba en pelea con Colo Colo, hizo que muchos hablaran de una distancia entre el DT y el Príncipe.

Con Aránguiz sin renovar, incluso se especuló que su relación era mala con Gago y que eso frenaba que pusiera la millonaria en su nuevo contrato. Por eso, el técnico fue consultado por la continuidad del bicampeón de América, con lo que dejó en claro que lo desea en su equipo.

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“Quiero que renueve y quiero que siga en el plantel“, indicó Fernando Gago. De esta manera, Pintita demuestra que para él es fundamental la presencia del Príncipe, por lo que queda un poco de lado la supuesta enemistad entre ambos. Para el DT es importante el de Puente Alto.

“Obviamente que son negociaciones y que las negociaciones yo ya ahí no entro en el proceso de negociación, pero sí quiero que renueven. Todos los jugadores que están, quiero que renueven”, cerró el ex volante de Real Madrid y Roma.

Gago quiere la continuidad de Aránguiz. Imagen: Photosport

Ahora la continuidad de Charles Aránguiz en Universidad de Chile está en manos de sus representantes y la dirigencia. Al menos no hay dudas de que para Fernando Gago es relevante en su proyecto en el Romántico Viajero de cara a la campaña del 2027.