Los futbolistas trabajan en el CDA a la espera de conocer su futuro para la temporada 2027.

Fernando Gago ya piensa en lo que será el plantel de Universidad de Chile en 2027. Esta semana regresaron tres jugadores al CDA, quienes intentan ser considerados en la siguiente temporada.

El Romántico Viajero está muy cerca de conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Restando 6 puntos en disputa, le saca 5 unidades a Universidad Católica. De hecho, puede sellar su pasaje a la competición internacional este fin de semana contra Deportes Concepción.

Los que vuelven a entrenar a U. de Chile

Mientras Universidad de Chile se enfoca en el encuentro contra el León de Collao, hay tres futbolistas que estaban a préstamo, pero luego de finalizar sus compromisos con los clubes donde estaban cedidos, volvieron a La Cisterna.

De acuerdo a Radio ADN, Renato Cordero, Benjamín Aravena y Salvador Negrete están de regreso en el CDA. Los tres están trabajando en las instalaciones del Romántico Viajero a la espera de saber qué sucederá de cara a la temporada 2026.

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Cordero (23 años) es volante y estuvo a préstamo en Unión Española, donde jugó 18 partidos. Tiene contrato con la U hasta fines de 2027. Aravena (21) es delantero y tuvo más continuidad en Unión San Felipe, con 31 encuentros, 1 gol y 4 asistencias. Su vínculo expira este 2026. Negrete (20) por su parte es extremo y jugó cedido en Puerto Montt, disputando 16 partidos con 2 goles y 1 asistencia. Su contrato es hasta 2028.

Ahora Universidad de Chile tiene la palabra sobre el futuro de estos tres jugadores. Fernando Gago también tendrá algo que decir, sobre si los lleva a la pretemporada o si no los considerará. En las siguientes semanas serán más los jugadores que volverán de sus cesiones en una situación similar.

Cordero está de vuelta en U. de Chile. Imagen: Photosport

El próximo partido de la U es contra Deportes Concepción este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa. Si los Azules sellan su clasificación a Copa Libertadores, Gago necesitará un plantel más amplio para el 2027.