Los cruzados se juegan una de sus últimas opciones para alcanzar el Chile 2 y clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Universidad Católica tendrá un partido clave por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026, este domingo recibiendo a Huachipato, con la obligación de sumar tres puntos para quedarse con el segundo lugar del campeonato.

Los Cruzados llegan golpeados tras caer por 3-0 ante Colo Colo,a cinco puntos de U. de Chile, que está segundo puesto de la tabla. Por eso, además de ganar, deberá esperar que los azules pierdan ante Deportes Concepción.

En JugaBet el triunfo de Católica está pagando 1.52. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 15.200. El empate tiene un factor de 4.90 y la victoria de Huachipato 6.40.

La UC necesita ganar y esperar una derrota de la U para seguir peleando por el Chile 2.

U. Católica vs. Huachipato: horario y dónde ver EN VIVO

El partido entre Universidad Católica y Huachipato será este domingo 29 de noviembre, desde las 18:00 horas , en el Claro Arena, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

El partido entre Cruzados y Acereros , no será transmitido por televisión , se podrá ver solo por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

ver también ¿Va por TV? Horario y dónde ver EN VIVO U. de Chile vs. Deportes Concepción por la Liga de Primera

Huachipato también se juega su opción internacional

El conjunto acerero no será un rival sencillo para los cruzados, llegan en el undécimo lugar con 37 puntos y están a solo tres unidades de los puestos que entregan clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Así, ambos equipos tienen objetivos internacionales en juego en un encuentro que puede ser determinante para sus aspiraciones en el cierre del torneo.

En resumen…