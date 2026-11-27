Los Caturros estarán otra temporada más en la Primera B. Los hinchas están muy molestos.

Santiago Wanderers vio destruirse otra vez su ilusión de regresar a Primera División. Cayeron ante Deportes Recoleta y ahora mastican la rabia de no conseguir el objetivo.

Los Caturros pelearon durante gran parte del año por el título de la Primera B, pero se fueron desinflando en la parte final. Les quedaba la alternativa de la Liguilla, pero se llevaron un contundente 7-3 en el global frente al equipo textilero.

El comunicado de Wanderers

La molestia por quedarse otra vez en la segunda categoría fue total para los seguidores de Santiago Wanderers. Incluso, el duelo contra Recoleta terminó con serios incidentes. Desde el club no quisieron esconderse y sacaron un comunicado para aceptar el mal momento.

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“Lamentamos profundamente y aceptamos sin excusas el fracaso deportivo vivido anoche tras quedar eliminados de la liguilla de ascenso. Compartimos el dolor y la frustración de todo el pueblo wanderino, y como directorio asumimos íntegramente la responsabilidad que nos corresponde”, indicaron.

“Apostamos con convicción por un proyecto basado en nuestra cantera, el cual nos dio alegrías históricas como la Copa Libertadores Sub-20 y representar a Valparaíso ante el Real Madrid en la Intercontinental. Sabíamos que darle tanto protagonismo a un plantel joven conllevaba un riesgo competitivo en Primera B, y hoy enfrentamos sus consecuencias“, complementaron.

Santiago Wanderers estuvo por última vez en Primera División en 2021. Desde la dirigencia porteña ahora apuntan a tomar nota de los errores e ir de una vez por todas por el ascenso en la temporada 2027. Valparaíso quiere regresar a la máxima categoría.

“Ahora, nuestro deber es dar el siguiente paso: complementar esta base con los refuerzos indicados para construir un plantel competitivo, que dependa de sí mismo y cumpla con la única exigencia de nuestra historia: devolver a Santiago Wanderers a Primera División“, cierra el comunicado.