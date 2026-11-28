Los cruzados no descartan renovar el contrato de Darío Melo y esperar que Vicente Bernedo salga del club mediante una venta o un préstamo.

Hace unas semanas Daniel Garnero se la jugó una arriesgada movida en el arco de Universidad Católica. El argentino decidió quitarle la titularidad de Vicente Bernedo para darle los guantes a Darío Melo, situación que se espera se mantenga hasta fin de año.

Lamentablemente el canterano de la UC no estaba dando las garantías necesarias bajo los tres palos. Es por esta razón que se optó por la experiencia de Melo para afrontar este cierre de temporada.

Y ojo, que esta decisión podría tener su coletazos pensando en el 2027, sobre si la gerencia deportiva al mando del español Francisco Pérez Lázaro decide renovar el contrato de Daniel Garnero.

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¿Se queda Melo y se va Bernedo en Universidad Católica?

Así lo confirmó Jorge Hevia este viernes en Radio Pauta, donde el periodista adelantó que Vicente Bernedo podría salir de la UC y Darío Melo extender su contrato que finaliza ahora en diciembre.

“No hay que descartar que siga Daniel Garnero, hay posibilidades de que Dario Melo siga, que traigan un arquero titular y que Vicente Bernedo salga”, detalló Hevia.

Vicente Bernedo podría dejar Universidad Católica de cara al 2027. | Foto: Photosport.

Darío Melo en esta temporada 2026 ha jugado trece partidos en el arco de la UC, siendo siete por la Liga de Primera, cuatro por la Copa de la Liga y dos por la Copa Chile. Ha recibido 18 goles y entregado en dos oportunidades su portería imbatida.

Por su parte Vicente Bernedo ha disputado 39 compromisos, siendo 21 por la Liga de Primera, ocho en Copa Libertadores, seis en Copa Chile, dos en la Copa de la Liga y dos en la Supercopa. Ha recibido 49 tantos y nueve porterías imbatidas en este 2026.

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En síntesis