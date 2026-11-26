DT cruzado habló de todo. Admitió encontrón con el Pitbull y volvió a dejar en el aire su continuidad, tirándole la pelota a la dirigencia.

Daniel Garnero habló en conferencia de prensa en U Católica y no le hizo el quite a ninguna pregunta. Uno de los temas que trae polémica hace rato en el equipo es la exclusión de Gary Medel en las citaciones, ante la información de una pelea con el DT.

El mismo entrenador dio su versión y confirmó el round con el Pitbull. Sin titubear, Garnero contó que “de Gary no tengo nada que decir, tuvimos una discusión en su momento y ahora no está siendo convocado”.

Con miras a la lucha por el Chile 2, donde están a cinco puntos de la U, el argentino aseguró que “estoy acá por el partido de Huachipato, no hay ningun cambio drástico (sobre su futuro en el club) y estamos tratando de dejar a Católica en la Copa Libertadores”.

Garnero se sincera sobre las negociaciones en U Católica

Siempre directo a la hora de declarar, Daniel Garnero mantuvo su postura de que se ve lejos de una renovación en U Católica. Eso, ya que días atrás había dicho que nadie de la dirigencia se le había acercado a hablar de una continuidad.

Medel sigue sin ser citado en el elenco cruzado.

“Lo que pase de acá a que termine el torneo, sinceramente, no sé… Se termina un contrato. En el medio, como agregado, cambió el presidente y gerente deportivo. Cuando hay ese tipo de cambios, hasta es lógico que se modifiquen las cosas técnicas”, lanzó.

Por eso, el DT explicó que “no lo vería para nada extraño (no seguir), sobre todo porque se termina el contrato. Pero esas son decisiones que tiene que tomar la dirigencia”.

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U Católica recibe este domingo a Huachipato, a las 18.00 horas en el Claro Arena. En caso de no obtener un triunfo, se olvidan del Chile 2. Si ganan, esperan que U de Chile no derrote a Deportes Concepción para seguir soñando con el objetivo.