El Pitbull se reunió con el representante de Gala Caldirola, quien publicó una foto junto al futbolista.

Gary Medel volvió a llamar la atención fuera de las canchas. El defensor de Universidad Católica protagonizó un inesperado encuentro con Suro Solar, representante de figuras del espectáculo, que dio que hablar por un misterioso mensaje en redes sociales.

Todo comenzó con una historia de Instagram publicada por Suro, donde apareció compartiendo un café junto al experimentado futbolista nacional.

Gary Medel dejará Católica al término de la temporada 2026.

¿Gary Medel prepara una aventura en televisión?

“Cafecito de pistacho con, miren, el Garyto. Aquí vamos a arreglar el mundo”, comentó el representante mientras mostraba al Pitbull en el registro.

Pero eso no fue todo. La frase que más llamó la atención llegó después, cuando adelantó que “se vienen sorpresas”, sin entregar mayores detalles sobre lo que estaría preparando junto al jugador.

La reunión rápidamente abrió la puerta a las especulaciones sobre un posible proyecto relacionado con el mundo del espectáculo.

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Considerando la cercanía de Suro Solar con distintos rostros de la televisión y el entretenimiento, una de las interrogantes que surgió entre los seguidores es si Gary Medel podría sumarse a alguna aventura televisiva o incluso protagonizar un reality.

Por ahora, no existe una confirmación sobre algún proyecto de este tipo ni se conocen detalles de las sorpresas que adelantó el representante, pero dejó sembrada la duda entre los seguidores de Medel.

En resumen…