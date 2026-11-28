El nuevo gerente deportivo de los cruzados ya dio el visto bueno para que tres futbolistas continúen en el club de cara al 2027.

El español Francisco Pérez Lázaro ya está tomando sus primeras decisiones como gerente deportivo de Universidad Católica. En la UC quieren retomar el protagonismo algo extraviado en este último tiempo y para eso es clave armar un plantel competitivo.

Y es que independiente del DT que dirija al equipo el próximo año, ya se están marcando posturas en torno a los jugadores que se quedarán en la precordillera.

Pese a que todavía no hay claridad de que Daniel Garnero seguirá siendo el entrenador, Pérez Lázaro está avanzando en algunas renovaciones, en especial en tres jugadores que según a su criterio sí o sí deben mantenerse en la institución.

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Los tres jugadores de Universidad Católica que renovarán

De acuerdo a información entregada por el periodista Jorge Hevia en Radio Pauta, la gerencia deportiva de la mando del español tomó la decisión de renovar el vínculo de Tomás Asta-buruaga, Cristián Cuevas y Jimmy Martínez.

Universidad Católica avanza en renovar a estos tres jugadores de cara al 2027. | Foto: Photosport.

“La Gerencia Deportiva considera que, sea Daniel Garnero u otro, Tomás Asta-buruaga, Cristián Cuevas y Jimmy Martínez son jugadores útiles y quieren que sigan. Avanzan estas renovaciones. Para ser parte del plantel, están”, detalló el comunicador.

Asta-buruaga en este 2026 apenas suma 12 partidos producto de una rotura del ligamento cruzado que lo sacó de acción por varios meses. Por su parte Cuevas suma 48 compromisos entre todas las competencias, mientras que Martínez ha jugado 41 duelos.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados volverán a la acción este domingo 29 de noviembre a las 18.00 horas ante Huachipato en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis