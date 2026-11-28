El Ingeniero habló del desgaste de su equipo luego del revés como local ante Rayo Vallecano por la Liga de España.

Una inesperada derrota sumó Real Betis en la fecha 14 de La Liga de España, porque Rayo Vallecano fue hasta el estadio La Cartuja de Sevilla para ganar por 1-0.

Finalizado el encuentro habló el entrenador chileno de los andaluces, Manuel Pellegrini, quien se mostró dolido por el resultado y explicó que se debe al cansancio de los jugadores por tener que competir en varios frentes, incluida la Champions League.

“Yo siempre he dicho que es complicado estar en dos competiciones. Es un gran mérito. Se han perdido puntos en casa muy importantes y deberemos buscarlos en los partidos que nos toca de visita. Duele mucho“, analizó el Ingeniero.

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Pellegrini se queja una vez más por el arbitraje contra Betis

A pesar de la derrota, Pellegrini apunta que deben mantenerse firmes: “significa perder tres puntos en Liga. Tranquilidad. Tenemos que seguir. Debemos retomar la tranquilidad que hoy no tuvimos”.

Además, el chileno una vez más se quejó por los cobros arbitrales y se refirió a un supuesto penal contra el irlandés Troy Parrott, el cual no fue cobrado.

Manuel Pellegrini se lamenta por la derrota del Betis. Foto: REUTERS/Radovan Stoklasa

“El penal es claro. Lo que pasa es que Parrott no simula ni se tira al piso. Esa misma lealtad dentro del campo le impidió cobrar ese penal”, dijo el Pelle.

El próximo partido de Real Betis será este martes 1 de diciembre, cuando se mida con Extremadura por la Copa del Rey.

En síntesis

Real Betis cayó 1-0 ante Rayo Vallecano en la fecha 14 de La Liga.

en la fecha 14 de La Liga. El técnico Manuel Pellegrini reclamó un penal no cobrado al delantero irlandés Troy Parrott .

reclamó un penal no cobrado al delantero irlandés . El próximo partido de Real Betis será el martes 1 de diciembre ante Extremadura.

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