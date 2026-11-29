En Colo Colo le bajaron el perfil al amargo empate ante La Serena y ahora van por el otro gran objetivo del 2026.

Colo Colo dejó escapar la chance de cerrar su participación de local en la Liga de Primera con un nuevo triunfo. El Cacique logró dar vuelta el marcador que abrió Deportes La Serena a los 15’ con Matías Marín. Los albos respondieron con doblete de Joaquín Sosa con certero cabezazo en el 49’ y luego desde los doce pasos en el 57’.

Pero en el último suspiro, el cuadro de la cuarta región con anotación de Gonzalo Figueroa puso el 2-2 definitivo en el 91’. Lo que amargó a los hinchas que repletaron el Estadio Monumental y esperaban una victoria para cerrar a lo grande el año que se conquistó la estrella 35.

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Pese a ello, el goleador de la jornada le puso el pecho a las balas y recalcó que este empate sirve para afinar detalles de cara al último gran objetivo del año: La Copa Chile.

“Nos estamos preparando para ganarla. Es el último objetivo que nos queda en el año, yo creo que lo vamos a hacer de una gran forma”, lanzó Sosa a TNT Sports.

Incluso destacó el ingreso de nuevos “Ahora a recuperar y entrenar mañana para el objetivo del miércoles. Estamos fuertes, sobre todo en lo grupal… En lo deportivo se nota también, porque fuimos intercalando jugadores por el cansancio, pero estamos fuertes y estamos para salir campeón de la Copa Chile”, agregó el defensor que fue elegido la figura del partido.

¿Cuándo juega Colo Colo por la Copa Chile?

Colo Colo disputa la semifinal de Copa Chile ante O’Higgins y el primer partido es este miércoles 2 de diciembre. El duelo de ida está programado para las 19:00 horas y será transmitido por HBO Max.

Luego el Cacique debe disputar la última fecha de la Liga de Primera ante Cobresal el 6 de diciembre. En tanto el 10/12 está fijado el encuentro de revancha ante O’Higgins en estadio aún por definir.