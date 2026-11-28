El entrenador de los albos analizó el empate ante La Serena y ya palpita la serie con Deportes La Serena por la Copa Chile.

Colo Colo cerró su participación en el estadio Monumental en 2026 con un empate, ya que igualó por 2-2 en un entretenido partido ante Deportes La Serena.

Como el Cacique ya es campeón, el entrenador Fernando Ortiz decidió poner un equipo alternativo, priorizando el descanso para que varias figuras lleguen descansados a la serie de Copa Chile ante O’Higgins.

El Tano habló con TNT Sports apenas finalizó el empate con los papayeros, donde dejó en claro que va por el doblete con el conjunto popular.

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Fernando Ortiz apuesta por el doblete en Colo Colo

Fernando Ortiz valoró el rendimiento de sus jugadores ante los granates, ya que se enfrentaron a un equipo que está luchando por clasificar a la Copa Sudamericana en las fechas finales.

“Por momentos somos y fuimos el equipo que queremos ser. Por momentos el equipo juega, pero el rival tiene méritos también, entonces hay que seguir trabajando. El día de mañana vamos a trabajar para el partido del miércoles”, dijo el Tano.

Futbol, Colo Colo vs Deportes La Serena Fecha 29, Liga de Primera 2026. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz, es fotografiado durante el partido de la Liga de primera contra Deportes La Serena realizado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 28/11/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Colo Colo vs Deportes La Serena 29th turn, 2026 First division League. Colo Colo’s head coach Fernando Ortiz, is pictured during a first division match against Deportes La Serena at Monumental stadium in Santiago, Chile. 28/11/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Este partido sirve mucho, porque siempre estamos siendo evaluados por todos”, agregó el ex defensor central.

Por último, a Ortiz le preguntaron por la importancia que le entrega a la Copa Chile y fue claro en decir que van con todo por el segundo título del año.

“La Copa Chile es uno de los objetivos que nos habíamos trazados en enero y vamos a ir por él“, cerró Fernando Ortiz.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Copa Chile?

El partido de ida entre O’Higgins y Colo Colo por las semifinales de la Copa Chile se jugará este miércoles 2 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera