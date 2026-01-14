Fernando Ortiz ya contabiliza tres refuerzos para Colo Colo, pero sabe que todavía no termina la búsqueda. Y en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde los albos tomaron el vuelo rumbo a Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata, el DT habló al respecto.

Cuando le consultaron por la conformación del plantel y su evaluación, prefirió la mesura. “La directiva sigue trabajando, el mercado está abierto. Esperaremos hasta último momento para hablar de refuerzos”, manifestó el Tano Ortiz. Una idea fuerza que tuvo en el terminal aéreo.

“La directiva está trabajando. Una vez que terminé en todo sentido hablaremos en general”, aclaró el entrenador, quien fue ratificado en su cargo a pesar de que el equipo terminó la Liga de Primera 2025 con dos derrotas consecutivas y fuera de todos los puestos internacionales.

Fernando Ortiz mantiene la calma ante los tres refuerzos. (Felipe Zanca/Photosport).

Por el momento, el Eterno Campeón contabiliza al lateral derecho chileno Matías Fernández Cordero y dos uruguayos como incorporaciones: Joaquín Sosa, quien arribó a préstamo desde el Bologna de Italia y Javier Méndez, quien firmó un contrato de dos años tras llegar como agente libre desde Peñarol.

“Insisto, hablaremos más adelante cuando el mercado esté abierto. Una vez finalizado hablaremos de los puestos que estamos buscando. Cuando tenga cerrada la plantilla hablaré”, se escudó Ortiz para no dar ningún detalle de alguna negociación.

Ortiz espera con calma por más refuerzos en Colo Colo

Hubo una declaración que dio a entender que el Tano Ortiz espera más refuerzos en Colo Colo. “No quiero faltar el respeto a nadie, sólo le doy la posibilidad al directorio de que trabaje”, expuso. De hecho, el periodista de Cooperativa Deportes, Rodrigo Gómez, informó que Eduardo Loyola encabezó la delegación.

El vicepresidente de Blanco y Negro tomó el lugar de Aníbal Mosa, quien “se quedó en Santiago con el objetivo de cerrar el plantel”, contó el citado comunicador. En otro tema, Ortiz también contó la relevancia de participar del desafío Serie Río de La Plata que los albos ya conocen.

Ortiz con Aquino y Vicho Pizarro, quien fue transferido a Rosario Central. (Andres Pina/Photosport).

“El compromiso que lleva vestir esta camiseta o la silla del entrenador. Tenemos que salir a ganar todo desde el primer momento”, expuso el Tano, quien arribó a Chile tras un paso frustrante por el Santos Laguna de México, donde contabilizó 14 derrotas en 17 partidos.

Por lo pronto, el foco del DT argentino está en el duelo contra Olimpia, que se disputará el jueves 15 de enero a las 21 horas en el estadio Luis Franzini.

Colo Colo terminó la Liga de Primera 2025 con dos derrotas consecutivos y eso lo dejó fuera de todos los puestos internacionales en la tabla de la Liga de Primera 2025.

