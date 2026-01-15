Colo Colo ya está en Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata, donde debutará este mismo jueves 15 de enero. El viaje, eso sí, estuvo marcado por una importante polémica en la interna del club.

En las últimas horas se filtró que ni el plantel ni el staff que acompaña a los jugadores en Montevideo recibieron viáticos. El periodista Cristián Alvarado reveló que los referentes, liderados por Esteban Pavez, iniciaron diálogos con la dirigencia para intentar resolver el tema.

La medida es una respuesta más al difícil momento económico de Colo Colo y que incluso ha afectado el mercado de fichajes. Eduardo Loyola, vicepresidente de Blanco y Negro, abordó la polémica con los medios.

“El tema escaló más de lo conveniente. Hay un clima de austeridad absoluta, los ingresos son escasos porque no clasificamos a copas y, por lo tanto, hubo decisiones que han afectado a un sector de nuestros trabajadores”, confirmó.

ver también En Colo Colo le mandan un mensaje a Lucas Cepeda en medio de los rumores: “Si hay una oferta…”

En Colo Colo rompen el silencio: “Superaremos esto”

En esa línea, y considerando que los jugadores intervinieron para que por lo menos el staff pueda recibir viáticos, el vicepresidente de Blanco y Negro dijo que “yo espero que se supere. No dramaticemos“.

Colo Colo recién inició su aventura en Uruguay. Este jueves 15 de enero enfrenta a Olimpia en el debut de la Serie Río de La Plata. Después, los albos chocarán contra Alianza Lima el domingo 18 y Peñarol el miércoles 21.

Publicidad