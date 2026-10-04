El máximo goleador histórico loíno, Juan Covarrubias, valoró en charla con RedGol la victoria conseguida en el sur del país y anhela la vuelta a Primera. "Ojalá que nos toque alguna vez ganar a nosotros", afirmó.

En la última jugada del encuentro, Cobreloa rescató un valioso triunfo de visita ante Deportes Temuco por la cuenta mínima, y aprovechó la derrota de Santiago Wandererspara ser el exclusivo líder de Primera B a falta de cuatro fechas para el final de la temporada.

Si bien sólo lo podría alcanzar San Luis de Quillota si logra vencer a Unión Española en el cierre de los duelos pendientes por la fecha 16, la actual distancia con sus escoltas es de cuatro puntos, lo que les permite soñar con conquistar el Ascenso y la vuelta a la máxima categoría.

Un deseo que tienen jugadores, cuerpo técnico, hinchas e históricos de Cobreloa, como su máximo goleador Juan Covarrubias, que en conversación con RedGol celebró la agónica victoria en Temuco y enfatizó en que ser campeones depende exclusivamente del equipo de Mario Salas.

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En Cobreloa asumen la primera opción al Ascenso

“(El triunfo es) importantísimo, aparte que Wanderers perdió. O sea, ahora solamente depende de Cobreloa. Dios quiera que todo salga bien, y podamos llegar a Primera nuevamente”, manifestó el ex mediocampista para expresar la ilusión del hincha loíno.

Junto con recordar que a los loínos siempre les complicó jugar en la cancha de Temuco, al mencionar que “era una cancha extremadamente difícil“, Covarrubias espera que el cuadro de Mario Salas se mantenga en la cima hasta el final.

“Sin sufrir, no vale. Nada más. Y ojalá que nos toque alguna vez ganar a nosotros. Así que estoy muy contento, y Dios quiera que la suerte nos acompañe“, cerró el máximo anotador en la historia de la institución con 151 conquistas.

¿Cuándo vuelven a jugar los loínos?

Cobreloa tendrá acción la próxima semana por partida doble. El miércoles 7 de octubre visitará a Coquimbo Unido en la vuelta por cuartos de final en Copa Chile desde las 19:00 horas. Mientras que el domingo 11 visitará a Deportes Copiapó a las 15:00 horas.

En síntesis