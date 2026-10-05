Un recordado artillero que pasó por la Roja de Bielsa hoy luce de cuello y corbata su faceta de servicio público en la política. De paso, explica la crisis de la selección.

Nacido en Everton, pero con pasos como jugador en U de Chile, U Católica y también Colo Colo, un incombustible de nuestro fútbol dialoga sobre su presente con RedGol. Se trata de Rodolfo Moya, también ex delantero de la Roja.

Moyita es publicista de profesión, además de entrenador y hoy estudia para sacar su tercer título (Derecho). Además, trabaja en el Congreso y es parte del Partido de la Gente, irrumpiendo hace rato en política chilena.

“Soy el primer ex jugador de fútbol trabajando en la parte administrativa. Hay concejales, alcaldes o cores, pero en la parte administrativa en el Congreso soy el primero de la historia. Estoy contento porque habla más de mis capacidades que de, a lo mejor, la popularidad”, dice.

Su visión país y la tajante opinión sobre la Roja

Rodolfo Moya se unió este año oficialmente al PDG, grupo liderado por Franco Parisi. El conconino ya había sido concejal y hace rato pega fuerte en la política chilena, donde dice que la tiene clara.

Instagram PDG.

“El PDG es un equipo lleno de profesionales y llevan experiencia. Lo único que me queda es aprender, estar mirándolos a ellos y obviamente escuchándolos. Hay que estar tratando de hacer lo mejor, sobre todo para el país, porque aquí no te puedes equivocar, sino sufre el país completo”, dice.

Ya pasando a terreno de la selección chilena, el ex delantero de la era Bielsa dice que “todos estos jugadores que están en Europa y ven a un Nico Córdova que es un interino y te llama la atención, obviamente que le voy a reclamar”.

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“Le voy a decir: ‘¿Qué me estás pidiendo tú si todavía no eres el que está contratado? No le has ganado a nadie‘. Los que tienen que blindar a Córdova son la Asociación de Fútbol de Chile”, dice Moyita.

Moyita tuvo paso por los dos grandes del país.

Finalmente, el ex ariete reclamó por la camiseta del desierto florido de la Roja, diciendo que “me encanta comercialmente, pero creo que eso no sirve para un equipo de fútbol, sobre todo en representación de un país”.

“Para representar al país uno lo tiene que hacer, al igual que con los emblemas patrios: con los colores tradicionales y que nos identifican como chilenos. Eso también recae en la ANFP, hoy hay ocho extranjeros en cada planilla del torneo, vamos a seguir igual que Italia”, finalizó.