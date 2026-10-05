El astro que hoy defiende a Santos dio la vuelta al mundo nuevamente por su firme apoyo al candidato de ultraderecha. Con sus manos dejó directo mensaje.

Neymar volvió a causar polémica en Brasil. Es que el pasado domingo se realizaron las elecciones presidenciales, donde Flávio Bolsonaro y Lula da Silva pasaron a segunda vuelta.

El ex compañero de Claudio Bravo en Barcelona ha declarado abiertamente su apoyo a la ultraderecha de ese país. Primero fue con Jair Bolsonaero, ahora condenado por interno de Golpe de Estado, y ahora con su hijo Flavio.

“Vine a votar y no había nadie, ¿no es así, Cris? Vine en el mejor horario: 4.30 de la tarde con la camiseta del Peixao, cumplimos el papel ciudadano brasileño junto con nosotros”, dijo Ney, en un video que dio rápidamente la vuelta al mundo.

El guiño de Neymar a Bolsonaro

Con Flávio Bolsonaro venciendo a Lula da Silva en primera vuelta, Neymar se robó las miradas con pideo posteado en sus redes sociales. Ahí dejó en claro su apoyo al hijo de Jair y a todo su partido político de ultraderecha.

Tweet placeholder

Tanto Ney como uno de sus acompañantes, quien portaba una calcomanía del candidato de Matheus Coimbra (Partido Liberal), hicieron el 22 con sus manos. Eso, en alusión al número de la candidatura del candidato de ultraderecha.

El astro brasileño se llenó de comentarios tanto de apoyo como en rechazo a su visión política. Hace pocos meses se enfrascó en un intercambio en redes sociales con Lula, quien festinó que fuera nominado al Mundial 2026 estando lesionado.

ver también ¿Se imaginan pasa en Chile? Neymar destroza al canchero del Santos tras sufrir una nueva lesión

Por otra parte, Ney siempre dejó en claro su apoyo a Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de prisión (hoy domiciliaria). Eso, tras el intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y organización criminal.