El líder de la Primera B recibió una dura noticia luego de que una de sus principales figuras sufriera una lesión en el duelo ante Cobresal.

Cobreloa atraviesa un excelente presente en la Primera B, donde cerró la primera rueda como líder del campeonato. Sin embargo, en medio de ese buen momento, el conjunto loíno recibió una dura noticia tras perder por lesión a una de sus principales figuras.

Durante el empate 2-2 frente a Cobresal por la Copa Chile, el volante Sebastián Zúñiga sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el encuentro y ser trasladado a Santiago para ser sometido a exámenes, para determinar cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

Cobreloa se refiere a la lesión de Zúñiga

Sergio Silva, el doctor del equipo, señaló a En La Línea Deportes que al jugador se le quedó el pie trabado en la cancha “y eso hizo una palanca en la rodilla”.

“Estaba con un dolor muy intenso y fue difícil examinarlo en la cancha. Sí o sí me parece que tiene compromiso de meniscos, probablemente de ligamento cruzado anterior y quizá otras lesiones más. Meniscos son dos meses y si está comprometido el ligamento cruzado anterior o posterior, son mínimo siete u ocho meses fuera”.

Sebastián Zúñiga salió lesionado del último encuentro de Cobreloa/Photosport

El jugador vive un gran presente con el equipo donde en 16 partidos con el conjunto minero, dividido en Primera B y Copa Chile, ha anotado 16 partidos y ha anotado seis goles y dos asistencias.

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El gran presente de Cobreloa

El cuadro de Antofagasta se posicionó primera en la primera rueda del Ascenso con 29 puntos, tras una campaña en dos suman 8 victorias, cinco empates y tan solo 2 derrotas.

En síntesis: