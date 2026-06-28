Los Pumas ganaron y, gracias a la derrota de los Loínos, dejaron prácticamente asegurada la clasificación a la próxima ronda del torneo. Eso sí, hay un partido pendiente que puede cambiarlo todo.

La jornada de domingo en la Copa Chile 2026 comenzó con el Grupo C como el principal protagonista. Deportes Antofagasta se alejó en el liderato luego de vencer 0 a 1 a Cobresal y así aprovechar la caída 2 a 1 de Cobreloa frente a Deportes La Serena.

Los Pumas, que están peleando en la parte alta de la Primera B, mantuvieron su invicto en el torneo para ir asegurando su lugar en los octavos de final. Y es que gracias a la ventaja de 6 puntos que le sacaron a los Loínos a dos fechas del final, respiran más tranquilos mirando la próxima ronda.

Eso sí, el foco queda instalado en la definición por el segundo lugar, donde la lucha quedó ajustada. Los Papayeros se impusieron en casa y alcanzaron a los Loínos, teniendo un partido pendiente frente a los Mineros que podría dejarlos a todos igualados.

Antofagasta se aleja de Cobreloa: La Serena gana un duelo clave en Copa Chile 2026

Deportes Antofagasta pone un pie en los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los Pumas vencieron a domicilio a Cobresal para, de paso, sacarle una ventaja de seis puntos a Cobreloa en la lucha por el liderato del Grupo C.

La Serena derrotó a Cobreloa y pelea por el segundo lugar en la Copa Chile. Foto: D. La Serena.

En El Salvador, el cuadro de Luis Marcoleta logró ponerse en ventaja temprano. Fue en los 16′ cuando Matías Gallegos puso el 0 a 1 de una visita que fue superior en el trámite del encuentro.

El resultado deja a Deportes Antofagasta en la cima como el líder exclusivo, pero ahora tomando una ventaja importante. Con 10 puntos, asegura la cima y le saca 6 de ventaja a sus escoltas, que a la misma hora pero en la Región de Coquimbo animaban un duelo clave.

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Deportes La Serena logró recuperar terreno y ajustó la pelea por el segundo lugar del grupo en la Copa Chile. Los Papayeros lograron un triunfo por 2 a 1 frente a los Loínos gracias a los goles de Felipe Chamorro y Matías Marín. El descuento fue obra de Sebastián Zúñiga.

Esto deja a los granates con 4 puntos, alcanzando a los Loínos detrás del puntero. La victoria vale oro, ya que para el duelo pendiente que tienen los clubes de la Liga de Primera puede cambiar el panorama, pasando de un sublíder fijo a un empate entre los tres de más abajo con dos fechas más por jugarse.

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Antofagasta se escapa como el puntero del Grupo C de la Copa Chile. Cobreloa cae y Deportes La Serena se entusiasma con clasificar antes de ponerse al día ante un necesitado Cobresal.

Así queda la tabla de posiciones del Grupo D de Copa Chile 2026

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En resumen, la Copa Chile 2026