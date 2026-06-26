Arturo Vidal no se rinde para poder volver algún día a Chile. El King ha peleado a lo largo de los últimos años con ser parte de la Roja, pero desde la llegada de Nicolás Córdova que simplemente desapareció.
El técnico interino ha apostado por renovar por completo el plantel pensando en que los próximos desafíos vienen en un tiempo más. Es por ello que, mientras en la ANFP siguen buscando un entrenador, el bicampeón de América sorprendió al postularse a la banca del Equipo de Todos.
En medio de los festejos por los 10 años desde la obtención de la Copa América Centenario, el mediocampista y hoy defensor central se sinceró al respecto, asegurando que puede ser el DT de nuestro país en el futuro. Además, dejó en claro que no ha tenido chance de conversar con Nicolás Córdova, con el que suma más de un round desde que lo cortó.
Arturo Vidal avisa: si no vuelve a Chile como jugador, sueña con hacerlo como técnico
A Arturo Vidal nadie le quita el sueño de volver a la selección chilena, aunque sea para no jugar. El King sorprendió al mostrarse dispuesto a asumir nada menos que la banca de la Roja en el futuro si es que no lo logra como jugador.
Arturo Vidal y Nicolás Córdova no se han visto para aclarar sus diferencias en Chile. Foto: Photosport.
En medio de los festejos a 10 años de la Copa América Centenario, el volante fue consultado por si extraña estar en el Equipo de Todos. “Sí, siempre. Claro que sí, siempre está en el corazón vestir la camiseta de la selección. Lo más importante para un jugador es vestir la camiseta de Chile”, dijo de entrada.
Tras ello, Arturo Vidal aseguró que su rendimiento en Colo Colo esta temporada jugando más retrasado le permite ilusionarse con un llamado de Chile. “Estoy trabajando al máximo, ojalá se me dé la oportunidad. Si no, de afuera apoyar”.
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Aunque lo más llamativo llegó después, cuando sorprendió a todos al postularse como el técnico de la Roja si es que no vuelve como jugador. “En un futuro, quién dice que no sea el entrenador de la selección“.
Finalmente y ante la pregunta de si pudo conversar con Nicolás Córdova, quien lo cortó y al que ha cuestionado duramente, fue categórico. “No lo he visto, pero vengo a celebrar los 10 años de lo que hizo esta generación“, sentenció.
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Arturo Vidal no pierde la esperanza de jugar por lo menos una vez más con la selección chilena. Si no es así, el King advierte que está dispuesto a ponerse el traje de técnico y así ayudar como sea en el próximo proceso de la Roja.
Los números de Arturo Vidal esta temporada
Arturo Vidal se ilusiona con volver a Chile después de haber disputado 21 partidos oficiales en la temporada 2026 con Colo Colo. En ellos ha aportado con 2 goles y 2 asistencias en los 1.566 minutos que acumula dentro de la cancha.
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En resumen, Vidal y Chile
- El anhelo de regresar como jugador: A pesar de haber sido marginado de las últimas nóminas, Arturo Vidal mantiene intacta su ilusión de volver a defender a la selección chilena. El referente de Colo Colo aseguró que su actual rendimiento jugando en una posición más retrasada justifica un eventual llamado, enfatizando que vestir la camiseta del “Equipo de Todos” sigue siendo su máxima prioridad.
- El plan futuro en la banca: La gran bomba de la jornada fue su inesperada postulación. El “King” reconoció públicamente que, si no logra retornar al equipo como futbolista, le encantaría asumir el rol de entrenador de La Roja en el futuro. Una declaración que hace ruido justo cuando la ANFP sigue en la búsqueda de un técnico definitivo.
- Celebración histórica y nulo contacto con Córdova: Todo este escenario se dio en el marco de los festejos por los 10 años del título de la Copa América Centenario. En la instancia, Vidal aprovechó de zanjar las dudas sobre su tensa relación con el DT interino Nicolás Córdova, confirmando que no se han visto ni han conversado desde que este último decidió “cortarlo” del proceso de renovación del plantel.