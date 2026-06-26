El King avisó a la Roja que está dispuesto a regresar sea para estar dentro o a un costado de la cancha. Aún no aclara sus polémicas con Nicolás Córdova.

Arturo Vidal no se rinde para poder volver algún día a Chile. El King ha peleado a lo largo de los últimos años con ser parte de la Roja, pero desde la llegada de Nicolás Córdova que simplemente desapareció.

El técnico interino ha apostado por renovar por completo el plantel pensando en que los próximos desafíos vienen en un tiempo más. Es por ello que, mientras en la ANFP siguen buscando un entrenador, el bicampeón de América sorprendió al postularse a la banca del Equipo de Todos.

En medio de los festejos por los 10 años desde la obtención de la Copa América Centenario, el mediocampista y hoy defensor central se sinceró al respecto, asegurando que puede ser el DT de nuestro país en el futuro. Además, dejó en claro que no ha tenido chance de conversar con Nicolás Córdova, con el que suma más de un round desde que lo cortó.

Arturo Vidal avisa: si no vuelve a Chile como jugador, sueña con hacerlo como técnico

A Arturo Vidal nadie le quita el sueño de volver a la selección chilena, aunque sea para no jugar. El King sorprendió al mostrarse dispuesto a asumir nada menos que la banca de la Roja en el futuro si es que no lo logra como jugador.

Arturo Vidal y Nicolás Córdova no se han visto para aclarar sus diferencias en Chile. Foto: Photosport.

En medio de los festejos a 10 años de la Copa América Centenario, el volante fue consultado por si extraña estar en el Equipo de Todos. “Sí, siempre. Claro que sí, siempre está en el corazón vestir la camiseta de la selección. Lo más importante para un jugador es vestir la camiseta de Chile”, dijo de entrada.

Tras ello, Arturo Vidal aseguró que su rendimiento en Colo Colo esta temporada jugando más retrasado le permite ilusionarse con un llamado de Chile. “Estoy trabajando al máximo, ojalá se me dé la oportunidad. Si no, de afuera apoyar”.

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Aunque lo más llamativo llegó después, cuando sorprendió a todos al postularse como el técnico de la Roja si es que no vuelve como jugador. “En un futuro, quién dice que no sea el entrenador de la selección“.

Finalmente y ante la pregunta de si pudo conversar con Nicolás Córdova, quien lo cortó y al que ha cuestionado duramente, fue categórico. “No lo he visto, pero vengo a celebrar los 10 años de lo que hizo esta generación“, sentenció.

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Arturo Vidal no pierde la esperanza de jugar por lo menos una vez más con la selección chilena. Si no es así, el King advierte que está dispuesto a ponerse el traje de técnico y así ayudar como sea en el próximo proceso de la Roja.

Los números de Arturo Vidal esta temporada

Arturo Vidal se ilusiona con volver a Chile después de haber disputado 21 partidos oficiales en la temporada 2026 con Colo Colo. En ellos ha aportado con 2 goles y 2 asistencias en los 1.566 minutos que acumula dentro de la cancha.

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En resumen, Vidal y Chile