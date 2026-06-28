El lateral, que llegara como refuerzo para esta temporada, recibe camiseta de titular para demostrar que puede seguir siendo aporte. Tiene contrato hasta fin de año.

Colo Colo se prepara para seguir alejándose en la cima de la Copa Chile 2026 con una sorpresa. El Cacique visita a Unión Española por la fase de grupos del torneo este lunes 29 de junio desde las 19:30 horas con Matías Fernández Cordero viviendo una verdadera prueba de fuego.

El lateral llegó al Estadio Monumental como refuerzo para esta temporada y después de años brillando en Independiente del Valle. Sin embargo, su rendimiento ha estado muy lejos del esperado y apenas suma 10 partidos oficiales, con 1 gol y sin asistencias en 474 minutos, números que hacen dudar con su continuidad.

Es por ello que, en medio de los rumores del mercado de fichajes de invierno, Fernando Ortiz decide mandarlo a la cancha como titular. Algo que ya hizo con otro que se irá y que le permitiría mostrarlo ahora que Jeyson Rojas parece haber ganado la pelea por el puesto en la banda derecha del Cacique.

Matías Fernández vuelve a ser titular en Colo Colo en un momento clave del mercado

A Matías Fernández Cordero le dan camiseta de titular en un momento clave en su paso en Colo Colo. Con pocos minutos y en pleno mercado de fichajes, el Cacique lo manda a la cancha para el duelo con Unión Española, en lo que para los hinchas es una prueba de fuego.

Matías Fernández Cordero no ha rendido como se esperaba en Colo Colo. Foto: Photosport.

Su poco aporte para haber llegado como refuerzo deja en duda su continuidad. Con contrato hasta finales del 2026, sería el momento ideal para lograr un acuerdo y así aprovechar la ventana para buscar algún nombre en ese puesto que le pelee a Jeyson Rojas.

La última aparición de Matías Fernández Cordero como titular en Colo Colo fue el pasado 7 de junio contra Huachipato por Copa de la Liga, donde ya estaban eliminados. Ahora, con el liderato de la Copa Chile en juego, Fernando Ortiz lo pone a prueba una vez más.

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Si nuevamente queda en deuda, lo más seguro es que el Cacique comience a tomar decisiones en torno a su futuro. Esto, considerando que el técnico albo avisó que quiere nombres para poder ganar los dos títulos que le quedan esta temporada.

Habrá que ver si es que el jugador logra aprovechar la oportunidad. Sin espacio, tiene que mostrar algo que le permita pelear por su permanencia y hasta soñar con una renovación que, por ahora, se ve bastante lejos.

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Colo Colo le mete presión a Matías Fernández Cordero para que justifique la inversión que se hizo para que llegara al club. El lateral no ha estado a la altura del Cacique y tiene una chance inmejorable para romper su mala racha.

Así está la tabla de posiciones del grupo de Colo Colo en la Copa Chile 2026

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En resumen, Colo Colo y Fernández