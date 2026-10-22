Ya puedes conocer si tienes los números ganadores del Loto seis aciertos.

La Polla Chilena de Beneficencia realiza este jueves un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5494, con un pozo acumulado que se reparte entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Sorteo Loto jueves 22 de octubre

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $4.250 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

Loto: $150 millones

Recargado: $220 millones

Revancha: $730 millones

Desquite: $330 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto martes 20 de octubre: sorteo 5493 reparte $4.250 millones de pozo acumulado

¿Cómo jugar Loto?