El emblema de los azules le cayó con todo al delantero argentino por su poco aporte con la camiseta de la U.

Juan Martín Lucero sigue sin rendir con la camiseta de Universidad de Chile. El Gato sumó una nueva presentación decepcionante con los azules, siendo titular en la amarga derrota por 2-0 ante Antofagasta por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

Lamentablemente la alta inversión que está haciendo la U por el delantero argentino no está dando resultados, algo que ya está colmando la paciencia en la huestes azules.

Uno que ya está más o menos chato con lo mostrado por Lucero es Johnny Herrera, quien en su calidad de comentarista en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports le cayó con todo por su pobre rendimiento.

ver también “Fueron tres años hermosos”: la emoción de Leandro Fernández al hablar de U. de Chile

Johnny Herrera critica a Lucero por no rendir en Universidad de Chile

El emblema de los azules afirmó que “¿Juan Martín Lucero cuántos partidos ha jugado? Ha hecho muy poco, nada, muy bajo el aporte en la U. No sé si se pierde con Eduardo Vargas, no sé si Vargas corre mucho y a Lucero lo hace ver muy lento o que no se mueve”.

“Cuando sale Lucero y entra Vásquez, se nota mucha diferencia. Vásquez marcó diferencia en el partido con Everton y ahora sale, eso genera incertidumbre también”, agregó.

Juan Martín Lucero apenas ha convertido seis goles en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Para cerrar, el ex arquero reveló que “yo lo fui a ver a Viña del Mar, en la ida con Everton y te juro por mi madre que parecía que la U estaba jugando con un jugador menos. Sin querer cargarle la mano, Lucero parece un jugador de liga”.

El Gato Lucero en esta temporada 2026 con la U ha jugado un total de 33 partidos, siendo 18 por la Liga de Primera, nueve en Copa Chile, cinco en Copa de la Liga y uno en la Copa Sudamericana. Suma solo seis goles y cinco asistencias en 1646 minutos de acción.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Ñublense el lunes 12 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

ver también “Tienen ventaja”: el lamento de Marcelo Díaz por derrota de U. de Chile contra Antofagasta

En síntesis