El argentino que lidera los rumores de salida al final de temporada, recibe el tremendo respaldo de Gago que lo manda de titular.

Una de las grandes sorpresas que tendrá la formación titular de Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Concepción, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026, tiene que ver con el ingreso desde el primer minuto de Juan Martín Lucero.

Con la ausencia de Eduardo Vargas, quien fue operado de la mano derecha en la jornada del lunes, el técnico Fernando Gago se inclinó por el Gato Lucero por sobre Octavio Rivero.

Justo cuando el argentino sonaba en el radar para dejar el club al final de la temporada, recibe este empujón del técnico que puede ser su última oportunidad con los azules.

Juan Martín Lucero tiene su gran chance en la U. Foto: Pedro Tapia/Photosport

ver también La formación de U de Chile ante D. Concepción: cambios de Fernando Gago

Lucero se adelanta a Rivero en la U

Juan Martín Lucero recibe un feroz espaldarazo del técnico Fernando Gago en Universidad de Chile, quien lo mandó como titular en la delantera de los azules para enfrentar a Concepción.

En medio de rumores de salida, incluso con revisión de su contrato por parte de la dirigencia de Azul Azul, el Gato se mete en el once estelar con una oportunidad de oro.

Esto porque es el propio Gago quien lo adelanta en esta lucha por el puesto por sobre Octavio Rivero, lo que le brinda la chance de mostrarse y ratificar sus ganas en un momento clave.

Todo en el duelo clave para asegurar el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores, por lo que el argentino tiene una nueva disposición como estelar en el sur del país.