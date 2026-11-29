El técnico Fernando Gago se vio obligado a mover su oncena inicial, en busca de la clasificación al Chile 2 por la Copa Libertadores.

Universidad de Chile tendrá importantes cambios para visitar a Deportes Concepción, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026 en el estadio Ester Roa Rebolledo.

El partido que puede marcar el cupo del Chile 2 a la Copa Libertadores 2027 para los azules tendrá novedades, teniendo en cuenta las cuatro bajas que tendrá la U en el sur del país.

Por lo mismo, el técnico Fernando Gago tuvo que mover sus piezas, teniendo en cuenta las ausencias de Igor Lichnovsky, Marcelo Morales, Israel Poblete y Eduardo Vargas.

Fernando Gago se juega la clasificación con la U a la Copa Libertadores. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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Los cambios de la U vs Concepción

Universidad de Chile confirmó los cambios que tendrán los azules en su formación titular, de manera de buscar un triunfo ante Deportes Concepción en el sur del país.

Lo más destacado son los ingresos desde el primer minuto de Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández en la defensa, además de Rinhart en los volantes y Lucero en el ataque.

Con esto, la U formará con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández; Maximiliano Guerrero, Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce, Tobías Reinhart; Juan Martín Lucero.

Mira la formación de la U: