Universidad de Chile sueña con la Copa Libertadores 2027 y este domingo puede asegurar su clasificación al torneo más importante del continente. Lo que sería más que especial ya que celebrará sus 100 años de vida.

Para ello, el elenco dirigido por Fernando Gago necesita sumar en su visita a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Encuentro de palabras mayores ya que los dirigidos por Fernando Díaz arrastran una mini racha de tres fechas sin saber de derrotas. Además ante los grandes siempre han sido un hueso duro de roer. Incluso frente a Colo Colo casi se llevan el triunfo.

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Pero en la “U” se mentalizan en conseguir el objetivo. El Romántico Viajero es segundo con 54 unidades y tiene una distancia de cinco puntos de Católica. Por lo que un nuevo triunfo sella sus pasajes a la fase de grupos de la Libertadores.

Además permitiría a Gago conseguir el anhelado objetivo y enfocarse de lleno en la Copa Chile, donde se medirán ante Coquimbo en semifinales. Por lo que será fundamental no dejar ningún detalle al azar en el encuentro ante los lilas de este domingo a las 18:00 horas.

La formación de la “U” ante Concepción

Ahora Fernando Gago este domingo no puede contar con cuatro jugadores claves. En la “U” no estarán Eduardo Vargas, ni Israel Poblete por lesiones. A ellos se suman los suspendidos Igor Lichnovsky y Marcelo Morales.

Lo que se reflejó en la lista de convocados donde solo hay 19 jugadores. Entre las sorpresas asoman el regreso de Gonzalo Reyna y el venezolano Bianneider Tamayo.

Así las cosas, la formación de los azules sería con Gabriel Castellón en el arco. Defensa con Nicolás Fernández, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Fabián Hormazábal. En el mediocampo Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Agustín Arce. Para dejar en ataque a Maxi Guerrero Ignacio Vásquez y Octavio Rivero que tendrá la tarea de reemplazar a “Turboman”.