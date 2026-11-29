La nueva directiva del cuadro brasileño no tiene en sus planes al creativo chileno y está dispuesto a negociar su venta. Los albos encabezan la lista de interesados.

Luego de una temporada y media, donde su paso intercaló titularidades y buenos momentos dentro de la cancha con lesiones de larga duración, el volante chileno Diego Valdés está a una firma de dejar Vélez Sarsfield, pese a tener contrato por un año más.

Es que según revela el medio partidario Vélez Late, el ’10’ es uno de los nombres que están en la lista negra de la nueva directiva recién electa en Liniers, cuyo presidente es Nelson Pugliese, y que desde hace un buen rato lo tenían entre ceja y ceja.

No será el único, porque además de Valdés, el Fortín le mostró la puerta de salida a los defensores Elías Gómez y Lisandro Magallán. “Las tres corresponden a una decisión política desde antes de asumir. Esta semana se encargarán de comunicarles la decisión a cada uno”, señala la publicación.

Una decisión del conjunto trasandino que le cae como anillo al dedo a Colo Colo, cuyo entrenador Fernando Ortiz quiere sí o sí tener en sus filas al ex Audax Italiano, a quien lo conoce de su paso por México y quiere llenar la plaza que deja un ex fortinero como Claudio Aquino.

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Así fue el paso de Diego Valdés por Vélez Sarsfield

El puentealtino llegó al elenco bonaerense el 6 de julio de 2025, luego de un extenso paso por México, donde fue campeón y figura en equipos como Monarcas Morelia, Santos Laguna y América. Desde su llegada debió lidiar con fuertes molestias musculares.

Pero cuando estuvo en cancha, Valdés fue clave para los mejores momentos de Vélez. En total disputó 38 encuentros con 1.498 minutos en el campo de juego, donde registró cinco goles y siete asistencias entre torneos nacionales y continentales.

Si hace cinco meses, Colo Colo no estuvo dispuesto a pagar US$700 mil dólares por el creativo. Ahora que está la chance de poder tenerlo en sus filas, ¿cuánto ofrecerán a los trasandinos por el pase? Se avecina una larga negociación.

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En síntesis