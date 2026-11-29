Vidal aprovecha las buenas noticias por su renovación para celebrar con sus seguidores, una nueva marca en su carrera.

Arturo Vidal está en plena negociación para continuar siendo jugador de Colo Colo, donde en las próximas horas pueden existir novedades concretas, según adelantó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Pero mientras se está a la espera del humo blanco en el estadio Monumental, el King quebró la tranquilidad del domingo pero para celebrar una nueva marca en su carrera junto a sus seguidores.

Todo porque Vidal cumplió 100 partidos con la camiseta de Colo Colo, por lo que no dejó pasar la fecha en sus redes sociales, de manera de mandar un mensaje a los hinchas.

En ese sentido, deja clara su postura de seguir defendiendo los colores de los albos por mucho tiempo más, incluso aventurándose en una carrera como entrenador a futuro.

Vidal quiere seguir en Colo Colo y luego ser entrenador.

ver también Vidal no juega más en Liga de Primera y avisa por su futuro: “Hablamos, pero…”

El mensaje de Vidal por sus 100 partidos:

Ya son 💯 partidos en Primera con el club de mi vida. ¿Quién lo diría? 🤍🖤

Hace más de 20 años, en este mismo estadio, Marcelo Espina me hizo debutar contra Melipilla. Era el año 2005. Lo recuerdo como si fuera ayer. Las lágrimas de mi madre al saber que lo habíamos logrado. Recién había cumplido 18 años.

¿Quién iba a pensar que después llevaría la camiseta de Colo-Colo y la bandera de Chile por toda Europa, jugando en los mejores clubes del mundo?

Muchos me dijeron que era arriesgado volver, pero yo nunca lo puse en duda. Con los años, cada entrenamiento me exige un poco más. Y no les miento, cada vez el sacrificio y el dolor son mayores. Pero si supieran lo feliz que me hace entrar al camarín una hora antes del partido, ver la 23 colgada ahí y escucharlos alentar antes de salir a la cancha…

Sé que ustedes disfrutan verme jugar en el Monumental tanto como yo disfruto estar acá. Me lo hacen sentir día a día, en todas partes. Y qué lindo llegar a los 100 justo después de ganar mi quinto campeonato nacional con esta camiseta. 🏆🏆🏆🏆🏆

No creo que llegue a los 200. ¿O quién sabe? Hoy como jugador, algún día quizás como técnico. Pero de seguro siempre como hincha. 🤟🏽

Mira los detalles: