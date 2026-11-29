Tras la caída ante Independiente en el Clausura 2026, ambos jugadores cierran su temporada y vuelven a aparecer en el horizonte albo, aunque hay una gran traba.

Todavía no termina la temporada 2026, donde Colo Colo ya ganó el título en Liga de Primera y sigue en carrera por la Copa Chile. Aún así, en el Estadio Monumental comienzan a trabajar en la conformación del plantel para la temporada 2027.

Es acá donde aparecen dos nombres que durante el último año aparecieron en la órbita del Cacique, pero que por diversas razones no se concretaron. Hablamos de Claudio Baeza y Diego Valdés, ambos que están en la carpeta del técnico Fernando Ortiz.

Ambos futbolistas fueron titulares en su actual equipo Vélez Sarsfield, en el duelo por cuartos de final del Clausura 2026 en Argentina ante Independiente. Mientras Serrucho jugó hasta el minuto 102, el ’10’ fue reemplazado a los 74′. Igualaron por 1-1 y en penales perdieron por 1-3. Eliminados.

Esta contingencia abre la puerta para que Valdés y Baeza vuelvan a aparecer como opción para ser refuerzos de Colo Colo en el 2027, más aún porque son del total gusto de Ortiz. Ahora, si en Macul deciden ir por ellos, la cosa no será sencilla.

Baeza y Valdés tientan a Colo Colo para el 2027

Lo primero que debemos mencionar es que ambos futbolistas tienen contrato vigente con el Fortín, y en los dos el vínculo concluye el 31 de diciembre del 2027, por lo que en caso que Aníbal Mosa decida ir por uno de ellos o los dos, deben negociar con Vélez.

Después está el valor de mercado que tienen estos jugadores. Mientras Claudio Baeza tiene un precio actual de US$1.3 millones de dólares, Diego Valdés va más allá de los US$3 millones. Cifras inalcanzables para un Colo Colo que debe reforzarse para el 2027.

Los rumores ya están, los movimientos de las partes interesadas van a aparecer, pero es el cuadro trasandino quien tiene “la sartén por el mango” y no van a ceder un milímetro. La única forma de sacarlos del club es pagándoles. ¿Qué harán en Macul?

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En síntesis