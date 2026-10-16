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Colo Colo

Arturo Sanhueza pide dos refuerzos para Colo Colo 2027: “Se debe competir en Libertadores”

Arturo Sanhueza, emblema del Colo Colo tetracampeón, señaló que los albos deben contratar a Claudio Baeza y Diego Valdés.

Por Felipe Escobillana

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En Colo Colo empiezan a pensar en nombres para el 2027
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEn Colo Colo empiezan a pensar en nombres para el 2027

En Colo Colo empiezan a pensar en lo que será el 2027, donde muy probablemente van a jugar la fase de grupos de Copa Libertadores. Sería un catástrofe que así no fuera.

Por lo mismo es que un referente de los albos como Arturo Sanhueza señala dos nombres que los albos deben ir a buscar a Argentina, pues juegan en Vélez Sarsfield.

Se trata de Claudio Baeza y Diego Valdés, que han estado en la órbita del Cacique últimamente. Entiende que le darán un salto de calidad a la zona de volantes del cuadro de Fernando Ortiz.

Primero señaló en Sabes Deportes que “Claudio Baeza es probado, no todos pueden ponerse la camiseta de Colo Colo. Ya lo hizo y lo hizo bien. Incluso fue capitán”.

Colo Colo confirma que Claudio Baeza se va del club y llegaría por millonaria cifra a equipo de Guede en Arabia Saudita | Emol.com

Claudio Baeza puede volver a Colo Colo el próximo año

El caso de Diego Valdés con Colo Colo

En el Monumental intentaron contratar a Diego Valdés en la última ventana de transferencia, pero no hubo éxito. Algo que puede cambiar de cara al próximo año.

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“Si sigue Ortiz va a pedir a Valdés, ya lo tuvo en el América y fue su mejor versión, detrás del 9. Yo veo mucho fútbol mexicano”, aclaró Sanhueza sobre ese futbolista.

Después cerró diciendo que “son futbolistas interesantes, hay que ir viendo los montos y lo que Colo Colo puede generar para competir de buena forma en Copa Libertadores”.

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