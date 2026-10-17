El ex jugador aparece en una práctica en el estadio Monumental, justo cuando busca su nuevo camino como entrenador.

Una tremenda sorpresa fue la que se encontraron los hinchas de Colo Colo en las redes sociales, luego de que el propio club viralizó las fotografías de un histórico en el estadio Monumental

Claudio Maldonado apareció en los trabajos de las divisiones inferiores del club, que son lideradas por Héctor Tapia, lo que hizo encender las pasiones de los hinchas albos.

Jugador del club, pero con mucha experiencia en el fútbol brasileño, estuvo en la Sub 14 mirando en la interna de las prácticas de las jóvenes promesas del cuadro popular: ¿Será para quedarse?

Claudio Maldonado en el entrenamiento en Colo Colo. Foto: Colo Colo.

Claudio Maldonado reaparece con Colo Colo en el Monumental

Fue en las redes sociales de las divisiones inferiores de Colo Colo donde se mostró la figura de Claudio Maldonado, participando activamente en un entrenamiento de la Sub 14.

“Claudio Maldonado, ex mediocampista formado en nuestras divisiones inferiores y con extensa trayectoria en Brasil, visitó el Monumental y participó del entrenamiento de la Sub 14”, destacaron.

En ese sentido, no se profundiza si fue sólo una visita histórica para los jóvenes jugadores, o se sumará definitivamente a los trabajos de la formativa en el estadio Monumental.

Maldonado, quien ha tenido recorrido en México y Brasil, busca su protagonismo en el fútbol como entrenador, donde ha participado en cuerpos técnicos en tierras brasileñas.

Mira las fotografías: