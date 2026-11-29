Este domingo se disputa la final por la permanencia entre Unión La Calera y Universidad de Concepción, lo que será definitorio para varios clubes.

La final por la salvación se disputa este domingo en la Liga de Primera. Unión La Calera y Universidad de Concepción llegan a la definición en puestos de descenso y necesitan sumar para evitar la perdida de categoría.

Pero a su vez hay otros tres partidos que estarán pendientes de dicho duelo: Ñublense versus Cobresal, Audax Italiano ante Palestino y Everton frente a O’Higgins.

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Este grupo llega un poco más aliviado con varios puntos de distancia, pero tienen claro que si se duerme se los lleva la corriente a la Primera B. Por lo mismo cuatro partidos se jugarán con calculadora en mano desde las 20:30 horas.

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La IA predice los dos descenso de la Liga de Primera

Ahora para aprovechar las nuevas tecnologías desarrollamos la siguiente interrogante sobre los descensos. Según Gemini, Universidad de Concepción tiene un 96% de bajar a la Primera B. La diferencia de gol de -28 lo complica bastante y está obligada a ganar en las últimas dos fechas.

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Luego le sigue Unión La Calera con 89%, que hoy ante el “Campanil” será local, pero en la última fecha visita a Universidad de Chile. Más lejos aparece Cobresal con 7% y Audax Italiano con 4,6%. En tanto O’Higgins, que también corre riesgo, solo peligra en un 1,8%.

Aunque también se destaca que existe un escenario posible con la opción de que la “U” de Conce y Calera se salven del descenso. Para ello, debería empatar hoy y luego ganar sus respectivos partidos en la fecha 30. Mientras que Audax y Cobresal perder en las últimas dos fechas y también por varios goles para remontar la diferencia de gol.

Unión La Calera y la “U” de Concepción definen su futuro este domingo

“Para que ambos mantengan la categoría no solo dependen de no perder en la Fecha 30 ante Universidad de Chile y Universidad Católica, sino también de que Audax Italiano y Cobresal pierdan todos sus puntos y sufran goleadas históricas que permitan dar vuelta la diferencia de gol”, resumió la IA.

Cabe consignar que esto es solo una apreciación de la Inteligencia Artificial. A principio de año, se realizó el mismo experimento y los clubes indicados a perder la categoría según Gemini eran Deportes Limache y Unión La Calera.