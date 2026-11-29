Por causas desconocidas, y pese a la campaña que se realizó esta semana para donación de sangre, el futbolista de 17 años partió la mañana de este domingo.

Una tristísima noticia enluta al fútbol chileno y en particular a Deportes Recoleta. En medio de su histórica campaña en la Primera B, que los tiene en semifinales de la Liguilla, sufren el fallecimiento de una de sus jóvenes promesas: Martín Opazo Fuentes.

Con 17 años, este futbolista era el capitán del cuadro Sub 18 de los textileros y durante la última semana el propio club solicitó donadores de sangre para ir en su ayuda. Pero este domingo se confirmó su partida por causas que públicamente no se han informado.

A través de un emotivo comunicado, Deportes Recoleta despidió a Opazo. “Hoy la cancha está en silencio. Despedimos con el corazón apretado y un profundo pesar a nuestro querido capitán de la categoría Sub 18″, comienza su discurso el club.

“Como familia recoletana nos quedamos con el recuerdo de tu pasión por estos colores, porque fuiste un ejemplo de compromiso y amistad para todos quienes tuvimos el privilegio de conocerte. Martin, tu legado vivirá por siempre. Vuela alto, capitán. Nunca te olvidaremos”, finaliza la institución.

El fútbol chileno está de luto: Fallece capitán de Recoleta

Otro de los clubes donde jugó Opazo como Barnechea, también se refirió a su partida en redes sociales, donde escribió que fue “un destacado deportista y querido capitán, que dejó una huella imborrable para quienes tuvimos el placer de conocerlo“.

Por su parte, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) entregó sus condolencias públicas “a su familia, seres queridos, compañeros, cuerpo técnico y a toda la comunidad de Recoleta en este difícil momento”.

ver también Germán Estigarribia sueña en grande con el ascenso de Deportes Recoleta: “Vamos a pelear hasta el final”

En síntesis