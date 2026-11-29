El cuadro europeo cuenta con 11 jugadores entre los 100 mejores del ranking ATP. La serie se disputará en febrero del 2027.

El tenis chileno vuelve a soñar con la Copa Davis y ya tiene rival para la ronda de qualifiers. El tema es que el sorteo no fue nada favorable al equipo nacional y se medirá ante uno de los equipos más complicados del planeta.

Esto porque ahora será Francia el próximo contrincante del equipo que lidera Nicolás Massú. Los europeos tienen en este momento a once jugadores entre los 100 mejores del ranking ATP.

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Su mejor posicionado es Arthur Fils de 22 años en el sexto puesto y uno de los jugadores más destacados en todo 2026.

Luego le siguen Luca Van Assche (34°), Uno Humbert (38°), Quentin Halys (45°) y Arthur Gea (48°). Realidad totalmente opuesta con Chile que solo tiene a Alejandro Tabilo en el puesto 31° y como único representante entre los puestos top.

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Incluso recién en el 203° aparece Tomás Barrios, y luego en el 254° le sigue Cristian Garín. Matías Soto se ubica en el 259° y Nicolás Jarry de momento está en el 748°.

Tabilo es el mejor jugador de Chile y se ubica en el puesto 31° del ranking ATP.

¿Cuándo se juega el Chile vs Francia por Copa Davis?

Ahora el calendario podría ser un factor a favor para Chile. Esto porque la llave ante Francia se jugará entre el 5 y 7 de febrero. Lo que será tras la disputa del Abierto de Australia.

Ahora Francia será local por lo que resta conocer cuál será la superficie y la sede que utilizarán ante Chile. De momento avanza con fuerte el cemento indoor y que ha ocupado en sus últimas series de local.

En los otros enfrentamientos destacan los cruces de Argentina ante Eslovaquia y Brasil frente a Países Bajos. Ambos elencos sudamericanos serán locales en sus respectivas series. En tanto, Ecuador visitará a Australia y Perú hará lo mismo con Gran Bretaña. Por lo que al igual que Chile tendrán que buscar la hazaña fuera de casa.