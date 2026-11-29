El piloto nacional destacó en la pista Internacional de Lusail. Sin embargo, problemas mecánicos lo sacaron de la carrera antes de la última vuelta.

Nicolás Pino sigue haciendo historia por el automovilismo chileno. El piloto nacional este domingo 29 de noviembre dijo presente en su primera participación en la Fórmula 2.

El Nico dejó atrás las críticas y comentarios mala lecha, y saltó a la pista del Circuito Internacional de Lusail en el puesto 18°. De inmediato demostró su talento en la conducción del AIX Racing y se mantuvo en la pista sin complicaciones.

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Incluso fue destacado por la transmisión oficial, luego de dar el gran salto a la F2. “Ahí lo tienen amigos de Chile, a su representante haciendo el debut y hasta por delante de su compañero el brasileño Fittipaldi”, destacaron.

"Ahi lo tienen amgios de Chile, a su representante, haciendo su debut en la Formula 2" 😭🩷 #PartyChilensisFtNicoPino https://t.co/MrDKmykQBf — Cam 🐝 XDIZ IS 6 (@moveslikecamm) November 29, 2026

Sin embargo, el rumbo de la carrera cambió con el accidente de Rafael Villagomez. El mexicano se estrelló contra el muro en la última curva de la pista y tuvo que abandonar. Lo que se registró en la vuelta 11.

Tras ello, hubo un parón de varios minutos y que alertó al equipo de Nico Pino ya que en su rueda derecha estaba perdiendo liquido de los frenos.

El chileno siguió en competencia, pero en la vuelta 23 finalmente decidió retirarse por las complicaciones ya mencionadas. “Lamentablemente Nico tiene que dejar la pista por problemas mecánicos”, indicaron en la transmisión de ESPN

Sin el chileno en competencia, la mesa quedó servida para que Alexander Dunne se quedara con el primer lugar y el GP de Qatar. El irlandés ahora es el líder de la categoría y se perfila como el próximo campeón de la F2.

¿Cuándo vuelve a correr Nico Pino?

El calendario de la Fórmula 2 indica que todavía queda una carrera por disputarse. Lo que según el calendario será a principio de diciembre. En específico entre el 4 y 6 del último mes del año.

Ahora la cita será en el Yas Marina en Abu Dhabi, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Por lo que se espera que Nico Pina pueda volver a competir para cerrar el año a lo grande.