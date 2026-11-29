El antofagastino convirtió su quinto gol de la campaña y se convierte en el máximo goleador de su equipo que pelea por la permanencia en Liga Premier.

Luego de tres encuentros sin contribuciones para el Orenburg, el delantero chileno Jordhy Thompson se reencontró con los goles en la Premier League de Rusia, aunque esta vez fue para la derrota como local por 2-1 ante Rodina Moscú en el comienzo de la segunda rueda.

El oriundo de Antofagasta sumó su séptimo partido consecutivo como titular en el equipo que dirige Ildar Akhmetzyanov, y tuvo la responsabilidad de abrir el marcador en el minuto 40 mediante un lanzamiento penal que acertó. Su quinto gol de la temporada.

Pese al trabajo de Thompson, Orenburg sufrió una remontada a manos del Rodina Moscú, que con goles de Mickäel Nade (80′) y German Onugkha (85′) puso el 2-1 definitivo, que enreda al elenco del nacional en la medianía de la Tabla de Posiciones.

Con esta derrota, el equipo del ex Colo Colo se mantiene en el 10° puesto de la Premier League de Rusia con 17 puntos, a cinco de caer a la zona de descenso y restándole un encuentro antes del receso por las fiestas de fin de año. ¿Será que vuelve ahora sí?

La campaña estelar de Jordhy Thompson en Rusia

Luego de un inicio de temporada donde no aparecía en las citaciones por querer forzar su salida hacia Colo Colo, el delantero debió solucionar su conflicto con el técnico Akhmetzyanov, quien reconoció públicamente que “yo no quería entrenarlo“.

Tras dejar atrás el drama, Jordhy Thompson se reencontró con el fútbol y con los goles. Actualmente es el máximo goleador del Orenburg en la temporada con cinco tantos y tres asistencias entre Liga y Copa de Rusia. Todo esto en 723 minutos en la cancha.

El último duelo que tendrá por delante antes del parón de la Premier League de Rusia, que se extenderá hasta fines de febrero, el equipo del antofagastino visitará al FC Akron Tolyatti por la jornada 17, este sábado 5 de diciembre desde las 7:00 horas de Chile.

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En síntesis