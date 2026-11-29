Los azules necesitan, al menos, un empate para asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ante un cuadro lila que sueña con pelear por entrar a Copa Sudamericana y que despide hoy a Joaquín Larrivey.

Un partido que puede valer una copa internacional. Esa es la importancia que tiene el duelo donde Universidad de Chile, que tiene la chance de asegurar su presencia en Copa Libertadores 2027, visita a un Deportes Concepción que sueña con entrar a Sudamericana.

El equipo de Fernando Gago no contará con su máximo artillero en la temporada como es Eduardo Vargas, por una fractura metacarpiana en su mano derecha. Mientras la escuadra de Fernando Díaz que está obligada a ganar, despedirá a su goleador en la campaña, el veterano trasandino Joaquín Larrivey.

A la U de Chile le sirve ganar o empatar para meterse en fase de grupos de Libertadores sin depender de lo que haga Universidad Católica que juega a la misma hora con Huachipato. En tanto, para Concepción es ganar o ganar si quiere seguir con opciones de entrar a Sudamericana.

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Sigue el minuto a minuto entre U de Chile y Concepción: