El goleador argentino se despide de los fanáticos en el sur del país, en una jornada llena de emociones justo ante la U.

Uno que vivirá un momento especial esta jornada será Joaquín Larrivey, quien se despedirá de los hinchas de Deportes Concepción, en el duelo donde enfrentará a Universidad de Chile.

Ya en la semana el delantero argentino confirmó que dejará la institución, por lo que, en el último duelo en el estadio Ester Roa Rebolledo, será la despedida de los hinchas.

Por lo mismo, fue recibido como una estrella por los hinchas, en un seguimiento que hizo TNT Sports en su arribo al recinto deportivo, justo cuando enfrentará a la U.

Larrivey se despide de los hinchas de Concepción.

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Larrivey vive su último partido en Concepción

Muchas serán las emociones que viva Joaquín Larrivey en el duelo en que Deportes Concepción reciba a Universidad de Chile, por la fecha número 29 de la Liga de Primera.

Con la despedida del club al final de temporada, el argentino quiso que fuera una jornada muy especial, justo cuando le toca el choque ante un club que lo marcó como la U.

Por lo mismo, se esperan señales de despedida y agradecimiento, que comenzó con el arribo al estadio y el cariño de los hinchas del León de Collao.

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