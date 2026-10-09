El fuerte aluvión que afectó al sector alto de Las Condes ya trajo consecuencias para uno de sus “vecinos ilustres” como Universidad Católica quien ya suspendió su partido ante Audax Italiano por las complicaciones en los accesos al Claro Arena.

No es lo único, pues aún está en duda si se podrá jugar la Final de Copa de la Liga, que enfrentará a Coquimbo Unido con O’Higgins, en una situación que podría extenderse incluso hasta el Clásico Universitarioque se debiera jugar el 1 de noviembre.

Y la cosa puede ser peor para Católica, luego que el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, señaló a TVN que una vuelta a la normalidad en Las Condes tomará “varias semanas, probablemente meses“, como consecuencia del aluvión.

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Católica arriesga perder Claro Arena por meses tras aluvión

“Nosotros creemos que vamos a estar, por lo menos, varios días limpiando las calles y las veredas, pero, a ver, la normalización de esto son varias semanas y, probablemente, meses. Que esto vuelva a la normalidad se va a demorar“, señaló la autoridad regional.

De todas formas, Codina advierte que “tenemos maquinaria trabajando en el punto donde se concentró el problema con los vehículos que fueron desplazados ahí en Blanche con Camino La Fuente, y estábamos primero haciendo un zanjón que nos permitiera llegar con las grúas para enganchar los autos y sacarlos antes que se nos vaya a endurecer el barro”.

La expectativa del Gobierno tras el aluvión es que la próxima semana se recupere la circulación en las calles afectadas, lo que puede ser una buena noticia para Católica, aunque será en La Moneda donde tengan la última palabra.

En síntesis