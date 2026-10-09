La zona de catástrofe que se declaró en Las Condes tiene en veremos el desarrollo de los partidos en la casa de Universidad Católica.

El clima vuelve a azotar a nuestro país con esta fuerte ola de lluvias que se han registrado en los últimos días. Y es que el alud que se produjo en Las Condes consternó a todos y, como suele pasar en este tipo de situaciones, el fútbol chileno podría verse bastante perjudicado.

Sin ir más lejos el desarrollo de la final de la Copa de la Liga, programada para el viernes 16 de octubre a las 20:30 entre Coquimbo y O’Higgins en el Claro Arena, corre serio riesgo de ser nuevamente suspendida. ¿La razón? Pues porque la comuna de Las Condes fue declarada zona de catástrofe.

Aunque ojo, no es el único compromiso de talla mayor que está en peligro de jugarse. En unas semanas más el Claro Arena será escenario de otro duelo que marcará mucho en nuestro balompié: el clásico universitario.

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El clásico universitario en peligro de suspenderse por catástrofe en Las Condes

Si bien es cierto en Universidad Católica ya dieron aviso de que el Claro Arena no sufrió daños por este alud que golpeó a Las Condes, hay que tener bien en consideración que el estadio se dispuso para la instalación del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) para monitorear todo lo acontecido.

Esto, sumado a la ya mencionada zona de catástrofe declarada en la comuna por el Presidente José Antonio Kast, tiene en veremos el desarrollo de cualquier evento deportivo en la fortaleza cruzada.

El clásico universitario que se viene en el Claro Arena está en serio riesgo de suspenderse tras la catástrofe en Las Condes. | Foto: Photosport.

Dicho esto, Universidad Católica y Universidad de Chile se deben enfrentar justamente en el Claro Arena el durante el fin de semana del sábado 31 de octubre y del domingo 1 de noviembre por la fecha 26 de la Liga de Primera.

Este duelo aparece como clave en nuestro torneo, ya que será decisivo para ver quien será el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores 2027. Ambos equipos suman 42 puntos, con la UC sacando una leve ventaja por diferencia de goles.

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En síntesis