El dictamen se produce a raíz de los incidentes que se produjeron en San Carlos de Apoquindo en la Copa Libertadores 2022, donde una bengala lanzada desde la hinchada cruzada hirió a un niño de 10 años.

El Cuarto Juzgado Civil de Santiago condenó a Cruzados SADP, sociedad que rige los destinos de Universidad Católica, a pagar una millonaria indemnización como consecuencia de los graves incidentes que ocurrieron en el duelo con Flamengo, en San Carlos de Apoquindo, por Copa Libertadores 2022.

Todo sucedió el 28 de abril del 2022, en la derrota cruzada como local por 2-3, donde los hinchas de La Franja profirieron insultos racistas, agredieron a menores de edad y lanzaron bengalas en contra de la parcialidad rubronegra, donde una de ellas hirió a un niño de 10 años.

La Justicia dictó sentencia contra Católica en su calidad de organizador del juego como responsable de disponer de menor personal para el control de acceso, lo que permitió ingreso de elementos prohibidos, obstrucción de vías de evacuación y lanzamiento de objetos.

Por esto, Cruzados es condenado a pagar una indemnización de $70 millones de pesos, los cuales no se dividirán en partes iguales entre los siete fanáticos del Flamengo que interpusieron la denuncia en Tribunales, según reporta Radio ADN.

Católica pagará indemnización a hinchas de Flamengo

No es el único dictamen que el Cuarto Juzgado Civil de Santiago entregó sobre este caso. Además, se declaró culpable a Sebastián San Martín Cornejo, identificado como el hincha de la UC que lanzó la bengala que hirió a menor de 10 años dentro del estadio.

Según la Justicia, la actitud del fanático de Católica “constituye, por su propia naturaleza, una conducta de alta peligrosidad, que por sí sola, conforme a la experiencia común, revela negligencia de quien la ejecuta, resultando aplicable la presunción de culpabilidad por el hecho propio a que se ha hecho referencia”.

La sentencia contra San Martín es el pago de una indemnización de 30 millones de pesos a la familia del niño que recibió el impacto de la bengala que lanzó en aquel duelo en San Carlos de Apoquindo.

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¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la jornada 24 en Liga de Primera, Universidad Católica recibe en el Claro Arena al Audax Italiano, este sábado 10 de octubre desde las 20:00 horas.

En síntesis