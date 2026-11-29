La UC se olvida del Chile 2, pero mantiene viva la ilusión con una nueva tremenda campaña de su goleador.

Universidad Católica venció por 2-1 a Huachipato en la fecha 29 de la Liga de Primera 2026, en una fecha que, por el marcador de Universidad de Chile ante Deportes Concepción, borró para siempre las aspiraciones del Chile 2 a la Copa Libertadores.

Pese a todos, los hinchas llegaron en gran número al Claro Arena para ver otra mágica jornada de Fernando Zampedri, quien extendió su racha goleadora con un tanto que lo alza en una gran racha.

Esto porque desde 2008 que un jugador no pasaba la barrera de los 30 goles en una temporada, el última había sido Lucas Barrios por Colo Colo, lo que agiganta su leyenda con la camiseta de la UC.

Zampedri marcó su gol 30 en el torneo y le anularon otro. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La Católica mira rival en Copa Chile

Minuto 17 una patada en la cabeza sobre Martín Gómez, donde Maxi Rodríguez levantó la pierna algo que adelantó el VAR.

fue Zampedri quien anotó y marcó el gol 30 de la temporada, algo que no se lograba desde 2008 con Lucas Barrios en Colo Colo.

Si bien antes de terminar el primer tiempo el goleador argentino volvió a marcar, el VAR nuevamente alertó, pero esta vez una mano anuló el tanto.

En el segundo tiempo fue Martín Pesadilla Gómez quien amplió el marcador, en el minuto 58 y anotar el 2-0, con una mala marca de Huachipato y desde lejos marcó para la UC.

Fue en el minuto 81 cuando Rafael Caroca anotó para el cuadro acerero, metiendo un poco de suspenso para la última parte del encuentro.

Con este triunfo los cruzados quedan en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 52 puntos, mientras que Huachipato con 37 se aleja de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Por su parte, la UC deberá, con una fecha por jugar en el torneo, ya sabe que enfrentará al campeón de la Copa Chile para definir si va a Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

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