En la previa del duelo ante Huachipato fueron aplaudidos por los hinchas, además se llevaron una camiseta por estar en la historia.

Mario Salas sigue con los festejos del ascenso logrado con Cobreloa en la Primera B, donde ahora fue otro club que le rindieron homenaje por su gran trabajo en el fútbol chileno.

Todo porque Universidad Católica lo invitó junto a todos los bicampeones 2016 para estar presentes en la cancha del estadio Claro Arena, en el compromiso ante Huachipato.

Un contento Mario Salas se reencontró con muchos de sus jugadores, además de funcionarios, quienes recibieron un gran aplausos de parte de los seguidores que estuvieron en San Carlos de Apoquindo.

Los jugadores de la UC presentes. Foto: @lajoseBJ

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El homenaje a los bicampeones 2016

Con una camiseta especial en tono de agradecimiento, los ex miembros del plantel de Universidad Católica recibieron un merecido reconocimiento por ser parte de la historia.

Jugadores como Cristián Álvarez, Enzo Kalinsky, Jaime Carreño, Germán Lanaro, David Llanos, Carlos Espinoza, el Chiqui Cordero, además del técnico Mario Salas estuvieron en el Claro Arena.

Todos fueron aplaudidos con mucho respeto por los hinchas, además que se llevaron regalos de parte del club, en una jornada especial para los jugadores y seguidores cruzados.

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